مستقبل كومان مع برشلونة مهدد بالفشل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار المدير الفني الهولندي رونالد كومان على رأس الجهاز الفني لبرشلونة الإسباني في الموسم المقبل علماً بأن عقده ينتهي في 2022.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن رونالد كومان مهدد بالإقالة في أي وقت بسبب سوء نتائج الفريق في الأسابيع الأخيرة.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الفوز بكأس ملك إسبانيا لن يشفع لكومان خاصة أن آداء الفريق تغير كثيراً في الفترة الأخيرة الأمر الذي جعله يخسر لقب الدوري الإسباني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المقرر أن يعقد خوان لابورتا رئيس برشلونة اجتماعاً مع كومان عقب نهاية الموسم الحالي من أجل إتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل المدير الفني الهولندي.



