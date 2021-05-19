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تعرف على موعد مباراة الإياب بين بيراميدز وإنيمبا في دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنيمبا النيجيري نظيره بيراميدز المصري ، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع مستضيفه إنيمبا النيجيري في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب إنيمبا بالعاصمة النيجيرية أبا، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.

وستذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن بيراميدز أستطاع أن يتفوق علي نظيره إنيمبا النيجيري في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف بستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس بقيادة الحكم صادق السلمي حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع.

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