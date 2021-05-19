Advertisements

صراع التأهل لدوري الأبطال.. موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:27 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
يشهد الدوري الإيطالي صراعاً قوياً بين ثلاث فرق من أجل الحفاظ على حظوظهم في التواجد في المراكز الأربعة الأولى وضمان المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي أتالانتا نظيره اسي ميلان ، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ، يوم الأحد المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري بستاد أتلانتا.

ويدخل أتلانتا اللقاء و هو ضامن الصعود لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بينما يدخل ميلان اللقاء رافع شعار لابديل عن الفوز حتي يضمن التأهل رسميًا إلي دوري الأبطال.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" فرص تأهل ميلان لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل
إذا فاز ميلان على أتالانتا، سيرتفع الي وصافة الدوري الإيطالي ويضمن مكانًا في دوري أبطال أوروبا.

ميلان لديه سجل أهداف متفوق في المواجهات المباشرة مع نابولي ويوفنتوس.

ويحتل ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 76 نقطة ، بينما يدخل أتالانتا اللقاء و هو في المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.

أخبار تهمك

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يدمر مبنى الجمعية الإسلامية في غزة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

11:23 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

02:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله