صراع التأهل لدوري الأبطال.. موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي

يشهد الدوري الإيطالي صراعاً قوياً بين ثلاث فرق من أجل الحفاظ على حظوظهم في التواجد في المراكز الأربعة الأولى وضمان المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.





ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي أتالانتا نظيره اسي ميلان ، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ، يوم الأحد المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري بستاد أتلانتا.





ويدخل أتلانتا اللقاء و هو ضامن الصعود لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بينما يدخل ميلان اللقاء رافع شعار لابديل عن الفوز حتي يضمن التأهل رسميًا إلي دوري الأبطال.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" فرص تأهل ميلان لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل

إذا فاز ميلان على أتالانتا، سيرتفع الي وصافة الدوري الإيطالي ويضمن مكانًا في دوري أبطال أوروبا.





ميلان لديه سجل أهداف متفوق في المواجهات المباشرة مع نابولي ويوفنتوس.





ويحتل ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 76 نقطة ، بينما يدخل أتالانتا اللقاء و هو في المركز الثاني برصيد 78 نقطة.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.



