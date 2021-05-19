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عاجل.. مقتل وإصابة 7 نساء في هجوم على حافلة بكاليفورنيا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل، بوقوع إطلاق نار على حافلة ركاب في أثناء احتفال الركاب بعيد ميلاد إحدى الركاب في ولاية كاليفورنيا.

وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أن الحادث أسفر عن مقتل امرأتين شابتين وإصابة 5 آخريات، بإصابات مختلفة.

وكشفت الشرطة الأمريكية عن تعرض الحافلة لحوالي 70 طلقة، في إطلاق نار على يد شخصين مجهولين.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

في غضون ذلك، تدافع هيئات أميركية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.

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بوابة الفجر الولايات المتحدة الفجر إطلاق نار

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