عاجل.. مقتل وإصابة 7 نساء في هجوم على حافلة بكاليفورنيا

أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل، بوقوع إطلاق نار على حافلة ركاب في أثناء احتفال الركاب بعيد ميلاد إحدى الركاب في ولاية كاليفورنيا.





وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أن الحادث أسفر عن مقتل امرأتين شابتين وإصابة 5 آخريات، بإصابات مختلفة.





وكشفت الشرطة الأمريكية عن تعرض الحافلة لحوالي 70 طلقة، في إطلاق نار على يد شخصين مجهولين.



