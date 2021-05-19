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الزمالك يفاوض صفقة مدوية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
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أعطى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الضوء الأخضر لمجلس إدارة الفارس الأبيض من أجل التعاقد مع سفيان رحيمي نجم الرجاء المغربي.

وقامت إدارة القلعة البيضاء بفتح باب المفاوضات مع سفيان رحيمي من أجل جس نبضه بشأن ارتداء قميص الفريق في الموسم المقبل.

ويخطط مجلس إدارة الزمالك إلى استغلال العلاقات القوية مع إدارة الرجاء في الفترة الماضية خصوصا بعد الموافقة في الموسم الماضي على إعارة نجمه حميد أحداد من أجل التعاقد مع رحيمي.

و ارتبط سفيان رحيمي بشدة في الفترة الماضية بالانضمام إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهناك بالفعل تحركات قوية يقودها محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر من أجل التعاقد مع النجم المغربي.

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