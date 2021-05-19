كهربا يفكر في الرحيل عن الأهلي

استقر محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم البقاء ضمن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالى.





ويأتى رغبة كهربا في الرحيل عن الأهلي، فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى خلال المباريات الأخيرة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن كهربا تواصل مع وكيل أعماله من أجل تجهيز بعض العروض من خارج الدوري المصري، من أجل تقديمها لإدارة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





وتابع المصدر، أن كهربا يرغب بشدة فى الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة، حال وصول عرض خليجي مناسب، فى نهاية الموسم الجاري.





وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



