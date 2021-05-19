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حقيقة قبول زيدان عرض يوفنتوس

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
ربهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لم يحسم وجهته في الموسم المقبل حتى الآن.

وأشارت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية إلى أن العديد من التقارير ادعت أن زيدان قرر الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي وأنه اجتمع بلاعبي الملكي وأبلغهم بموقفه النهائي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن زيدان تلقى اتصالات من يوفنتوس بشأن تدريب الفريق في الموسم المقبل خلفًا للمدير الفني الحالي أندريا بيرلو.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن زيدان لم يرد بعد على عرض يوفنتوس لأنه يرغب في حسم موقفه أولًا مع ريال مدريد.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن زيدان البالغ من العمر 48 عامًا يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس مرشح أيضًا لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.

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