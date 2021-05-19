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توتنهام يستقر على بديل هاري كين
الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:06 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن خطة نادي توتنهام لتعويض مغادرة النجم هاري كين، الذي أعلم إدارة الفريق برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة صحيفة "ديلي ميل"، فإن هناك نجمان على رأس أولويات توتنهام لتعويض خلال الفترة المقبلة، الأول هو مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال، والثاني هو مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس".
ومازال في عقد كين مع توتنهام 3 أعوام، وهو الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 230 ألف جنيه إسترليني، ما دفع مالك النادي دانييل ليفي لاشتراط الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه.
وتابعت:"وقامت إدارة توتنهام أخذت احتياطاتها اللازمة لهذه الخطوة منذ شهر فبراير الماضي، وهي تراقب أوضاع مارسيال وجيسوس، خصوصا وأن قطبي مانشستر مهتمان بضم كين، ما يعني أن توتنهام قد يرغب في الزج باسم واحد منهما في صفقة تبادل".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن قائمة بدائل كين في توتنهام تشمل أيضا كل من مهاجم تشيلسي تامي أبراهام، ومهاجم ليون ممفيس ديباي، ومهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، ومهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، إلى جانب مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين.
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