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توتنهام يستقر على بديل هاري كين

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن خطة نادي توتنهام لتعويض مغادرة النجم هاري كين، الذي أعلم إدارة الفريق برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة صحيفة "ديلي ميل"، فإن هناك نجمان على رأس أولويات توتنهام لتعويض خلال الفترة المقبلة، الأول هو مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال، والثاني هو مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس".

ومازال في عقد كين مع توتنهام 3 أعوام، وهو الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 230 ألف جنيه إسترليني، ما دفع مالك النادي دانييل ليفي لاشتراط الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه.

وتابعت:"وقامت إدارة توتنهام أخذت احتياطاتها اللازمة لهذه الخطوة منذ شهر فبراير الماضي، وهي تراقب أوضاع مارسيال وجيسوس، خصوصا وأن قطبي مانشستر مهتمان بضم كين، ما يعني أن توتنهام قد يرغب في الزج باسم واحد منهما في صفقة تبادل".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن قائمة بدائل كين في توتنهام تشمل أيضا كل من مهاجم تشيلسي تامي أبراهام، ومهاجم ليون ممفيس ديباي، ومهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، ومهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، إلى جانب مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين.

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