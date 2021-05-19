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بلهندة يقترب من تمثيل الهلال السعودي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بات المغربي يونس بلهندة، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن لاعب الوسط المغربي يونس بلهندة، أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي، بشكل مبدئي.

وتقدم نادي الهلال السعودي بعرض إلى بلهندة، بقيمة 5 مليون يورو بشكل سنوي، على أن يوقع على عقد يمتد حتى 3 سنوات.

ومن المقرر أن يسافر المغربي إلى السعودية من أجل مناقشة تفاصيل العرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن الهلال كان قد أعلن قبل أيام تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريجا، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه بورتو البرتغالي، وفي حال نجح في ضم بلهندة ستكون مجانية أيضاً.

جدير بالذكر أن نادي جالطة سراي التركي كان قد فسخ تعاقده مع بلهندة من جانب واحد في مارسالماضي، وذلك بسبب تصريحات للاعب، اعتبرتها الإدارة "مسيئة للفريق.

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