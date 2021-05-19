موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق ريال مدريد لمتابعة مباراته أمام فياريال وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني الليجا هى الحاسمة لبطل الليجا.





ويطمح ريال مدريد في الفوز على فياريال مع تعثر أتلتيكو مدريد في مباراته التي تقام في نفس التوقيت في الجولة الأخيرة أمام بلد الوليد.





وفشل ريال مدريد في استغلال فرصة الجولة الخامسة والثلاثين الذهبية بتعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد سلبيًا في كامب نو وسقط في فخ التعادل المخيب أمام إشبيلية بهدفين لكل منهما.





ولكن الملكي تمكن من تحقيق الفوز في الجولتين الماضيتين أمام غرناطة بأربعة مقابل هدف ثم الفوز على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في الجولة الماضية ليحافظ على الأمل المتبقي له في التتويج باللقب.





يحتل ريال مدريد المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر في جدول الليجا برصيد 81 نقطة بينما يحتل فياريال المركز السابع برصيد 58 نقطة.





من المقرر إقامة مباراة ريال مدريد وفياريال يوم السبت الموافق 22 مايو 2021 على إستاد ألفريد ودي ستيفانو معقل فياريال وذلك في إطار الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.



