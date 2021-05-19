بيراميدز يرصد صفقة من الزمالك

يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويتمسك نادي بيراميدز بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو، خاصة في ظل اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع نادي الزمالك.





وقامت إدارة بيراميدز مع أحمد سيد زيزو، بتكثيف المفاوضات الودية، من أجل معرفة موقفه قبل تقديم عرض رسمى لنادي الزمالك لبحث إمكانية الحصول على خدماته.





جدير بالذكر أن عقد أحمد سيد زيزو، ينتهي مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي فريق في يناير المقبل دون الرجوع إلى إدارة الزمالك.



