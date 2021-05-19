محمد فراج: لهذا السبب راهنت على نجاح "لعبة نيوتن"





كشف الفنان محمد فراج أنه كان يتوقع نجاح مسلسل "لعبة نيوتن" بشكل كبير، قائلا: "كنت متأكد من أول ما قرأت العمل أن المسلسل هيكسر الدنيا، ومكنتش بفكر فى قصة رد الفعل كتير لأنى كنت واثق من النجاح".





وتابع فى لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" فى حلقة خاصة مع أبطال مسلسل "لعبة نيوتن" الذى أذيع فى الموسم الرمضانى الماضى قائلا: "ده خامس عمل لى مع المخرج تامر محسن، وأنا متعود معاه دائماً على النجاح، لأنى أنا من الناس اللى بتحب إنه ماتطلع مركب فى أثناء رحلة، وأقصد هنا فريق العمل فى المسلسل، يجب أن أكون مطمئنا لهم نفسياً قبل الاطمئنان الفني، وأنا تعودت مع تامر محسن على النجاح رغم أن أعماله مش سهلة".





وأضاف: "أنا منذ أن حكى لى الدور وقرأت العمل عشقت هذه الشخصية والأنماط التى يحملها العمل، عشقت الحدوتة وبطبيعة المخرج تامر محسن إنه أثناء العمل لا يعطى الريكشن على كل مشهد مهما عملت مشهد تحفة هيقلنا بس (تمام)، فمكنش فيه مؤشرات طول وقت العمل لكن رغم كدة كنت متأكد من النجاح".