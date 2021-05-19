انطلاق مسيرة في نيويورك ولوس أنجلوس رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

انطلقت مسيرة في نيويورك ولوس أنجلوس رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية في خبر عاجل.





إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن رفضها لإصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه لن يسهم في خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.





شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية، على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، كما دمر طيران الاحتلال مبنى الجمعية الإسلامية برفح جنوبي قطاع غزة.





وأشارت إلى وقوع شهيدان وإصابات جراء قصف شقة سكنية بحي الرمال في غزة، ووقوع إصابتان جراء استهداف وحدة سكنية بشارع الشهداء.



