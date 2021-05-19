رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

استمرار الحملات المسائية المكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة بأبشواي

وقف أعمال تجريف لقطعتين ارض زراعية بمساحة ٣١٥٠ مترًا بمركز أبشواي





قاد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، حملة مسائية مكبرة بشوارع المدينة وقري شكشوك ووسنرو القبلية والقرى التابعة لمركز أبشواي لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بمواعيد الغلق المحددة.





وقال "مسعود" إن الحملة استهدفت شوارع المدينة وكل من الوحدة المحلية بسنرو القبلية والوحدة المحلية بشكشوك، حيث أسفرت الحملة عن فض فرح بالوحدة المحلية بسنرو القبلية تطبيقا لقرار منع سرادقات العزاء والاحتفالات والافراح لمنع التجمعات، وكذلك غلق ملعب كرة قدم لعدم التزامه بمواعيد الغلق المحددة، بالإضافة إلى غلق مقهي مخالف وقاعة أفراح ومناسبات.





وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة ١٠ حالات إشغال طريق عوائق وتعدي علي الطريق العام، كما تم تحصيل ٣٠ مخالفة فورية عدم ارتداء كمامة.





متابعة للحملات المسائية

وتابع رئيس المركز الحملات المسائية بالوحدات المحلية القروية التابعة للمركز لمتابعة التزام المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الصناعية بمواعيد الغلق المحددة، وكذلك استمرار غلق الشواطئ والمنشآت السياحية علي ضفاف بحيرة قارون بالوحدة المحلية بشكشوك، وذلك بحضور كل من الأستاذ محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والأستاذ شعبان عمر سكرتير عام المركز والأستاذ خليفة روبي رئيس قسم الاشغالات بالوحدة، وقوة أمنية من مركز شرطة ابشواي بقيادة الرائد حمادة الخولي، نائب مأمور مركز الشرطة والقوة المرافقة.



