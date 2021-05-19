Advertisements

رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:29 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
ريهام على
Advertisements
استمرار الحملات المسائية المكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة بأبشواي
وقف أعمال تجريف لقطعتين ارض زراعية بمساحة ٣١٥٠ مترًا بمركز أبشواي

قاد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، حملة مسائية مكبرة بشوارع المدينة وقري شكشوك ووسنرو القبلية والقرى التابعة لمركز أبشواي لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بمواعيد الغلق المحددة.

وقال "مسعود" إن الحملة استهدفت شوارع المدينة وكل من الوحدة المحلية بسنرو القبلية والوحدة المحلية بشكشوك، حيث أسفرت الحملة عن فض فرح بالوحدة المحلية بسنرو القبلية تطبيقا لقرار منع سرادقات العزاء والاحتفالات والافراح لمنع التجمعات، وكذلك غلق ملعب كرة قدم لعدم التزامه بمواعيد الغلق المحددة، بالإضافة إلى غلق مقهي مخالف وقاعة أفراح ومناسبات.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة ١٠ حالات إشغال طريق عوائق وتعدي علي الطريق العام، كما تم تحصيل ٣٠ مخالفة فورية عدم ارتداء كمامة.

متابعة للحملات المسائية
وتابع رئيس المركز الحملات المسائية بالوحدات المحلية القروية التابعة للمركز لمتابعة التزام المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الصناعية بمواعيد الغلق المحددة، وكذلك استمرار غلق الشواطئ والمنشآت السياحية علي ضفاف بحيرة قارون بالوحدة المحلية بشكشوك، وذلك بحضور كل من الأستاذ محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والأستاذ شعبان عمر سكرتير عام المركز والأستاذ خليفة روبي رئيس قسم الاشغالات بالوحدة، وقوة أمنية من مركز شرطة ابشواي بقيادة الرائد حمادة الخولي، نائب مأمور مركز الشرطة والقوة المرافقة.

تم وقف أعمال تعدي بالتجريف لقطعتين ارض زراعية بناحية الجلابة التابعة للوحدة المحلية بسنرو القبلية الحالة الأولى تجريف قطعة أرض زراعية على مساحة ٢١٠٠ م ( ١٢ قيراط )، والحالة الثانية تجريف قطعة أرض زراعية على مساحة ١٠٥٠ م (٦ قيراط)، وتم إخطار الجمعية الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد المخالفين، وتم استيقاف الجرارات الزراعية المحملة بالأتربة الناتجة عن أعمال التجريف والزامهم بإعادة التراب الي القطعتين محل المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بحضور الأستاذ أحمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي بأبشواي.
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مدينة أبشواي: فض حفل زفاف وغلق مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد الغلق بوابة الفجر الفيوم الفجر

أخبار تهمك

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 7 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يدمر مبنى الجمعية الإسلامية في غزة

منذ حوالي 5 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة قبول زيدان عرض يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)

الانتهاء من أعمال كوبري السبعين بأبو كساه في الفيوم.. والاستعداد لفتحه خلال أيام

رئيس مدينة ابشواى: غلق وتشميع ٤ مقاهي مخالفة ومصادرة ٣ شاشات عرض

رئيس مدينة إبشواي: تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بكل حسم

رئيس إبشواي: غلق 3 مقاهي بسنرو القبلية وشارع المقابر ومصادرة محتوياتهم (صور)

رئيس مدينة أبشواي: غلق مقهى وثلاث محلات خالفوا مواعيد الغلق المقررة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:39 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

01:07 ص

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

11:23 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

06:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله