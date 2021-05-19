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وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:39 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن قضية سد النهضة هامة ووجودية بالنسبة لمصر، ودائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على إطلاع القادة على مستجداتها، وأثار القضية خلال الأحاديث الجانبية مع رؤساء حضروا القمة.

وأكد "شكري"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإقناع الشركاء الإثيوبيين بضرورة التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، مشددًا على أن التحركات الدولية تظهر مدى أهمية سد النهضة.

وتابع وزير الخارجية، أن المبعوث الأمريكي لديه خبرة بحكم المناصب التي شغلها تجعله قادر على التفاعل حول هذا الملف بشكل سريع، منوهًا بأننا نسعى للوصول لاتفاق منعًا لتأزم العلاقة مع الأشقاء في إثيوبيا والتصعيد المترتب على ذلك، ولكننا لدينا رصيد من الامان متوفر بخزان السد العالي، وثقة في أن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على المصالح المائية المصرية ونستطيع أن نتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية، وأي تفاخم للأمر مرتبط بوقوع الضرر، وسوف نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة لتصعيد طالما أنه ليس هناك ضرر على الأمن المائي.

وأكد أنه حال اتخاذ أي إجراءات أحادية بشكل غير مسئول من جانب إثيوبيا بما يؤثر على دولتي المصب لن ندخر جهدًا في الدفاع عن مصالحنا المائية للحفاظ على هذه المصالح وضمانها.

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