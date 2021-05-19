إسرائيل تعترف بفشلها في اغتيال أحد قادة حماس

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بفشله في محاولتين لاغتيال محمد ضيف القائد العسكري لحماس، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





هذا، وشن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية، على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.





وأفادت قناة الغد الفضائية، بأن طيران الاحتلال دمر مبنى الجمعية الإسلامية برفح جنوبي قطاع غزة.





وأشارت إلى وقوع شهيدان وإصابات جراء قصف شقة سكنية بحي الرمال في غزة، ووقوع إصابتان جراء استهداف وحدة سكنية بشارع الشهداء.



