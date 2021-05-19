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نشاط رياح وشديد الحرارة على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 19 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة:
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فجاءت كالتالي:
القاهرة 35 20
الإسكندرية 29 19
وادي النطرون 34 18
طنطا 33 19
شبين الكوم 34 19
دمنهور 31 18
بلطيم 29 18
مطروح 25 17
السلوم 31 18
سيوة 35 18
بورسعيد 26 21
دمياط 26 20
الزقازيق 34 19
المنصورة 33 19
الإسماعيلية 35 18
السويس 35 19
العريش 28 19
رفح 28 18
رأس سدر 35 22
نخل 33 16
نويبع 35 25
طابا 33 21
كاترين 33 18
الطور 33 22
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 37 25
مرسى علم 36 25
الفيوم 36 19
بني سويف 36 19
المنيا 36 20
أسيوط 37 20
سوهاج 37 21
قنا 39 23
الأقصر 40 23
أسوان 40 24
إدفو 41 24
أبوسمبل 39 23
الوادي الجديد 39 23
شلاتين 36 26
أبورماد 37 25
حلايب 32 27
رأس حدربة 31 26

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