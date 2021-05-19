Advertisements

8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية، لعدم وقوع أي حوادث، وجاءت كالتالي:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصائح المرور بوابة الفجر المرور الفجر

أخبار تهمك

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ ساعة الا ربع

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 7 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 16 ساعة

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يدمر مبنى الجمعية الإسلامية في غزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة قبول زيدان عرض يوفنتوس

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بسبب التقلبات الجوية.. المرور تُقدم 8 نصائح لقائدي السيارات

لتفادي الحوادث.. المرور تُقدم 8 نصائح ذهبية لقائدي السيارات

للتقلبات الجوية.. 8 نصائح مرورية لقائدي السيارات

المرور تقدم 8 نصائح لتجنب حوادث السيارات أثناء الشبورة

لتجنب الحوادث في الطقس السيء.. المرور تقدم 8 نصائح

من 40 لـ45 دقيقة.. ننشر التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:39 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

01:07 ص

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

11:23 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله