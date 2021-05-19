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إصابة شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي شمال القدس

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادا قتاة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بإصابة شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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قطاع غزه القدس الجيش الاسرائيلي إصابة فلسطيني

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