"الجارديان": الجهود المصرية تُسرع من إنهاء القتال الدائر بين غزة وإسرائيل

حثت مصر على إنهاء القتال بين إسرائيل والنشطاء في غزة، كما دعت فرنسا إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن العنف، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار.





وأوقفت الولايات المتحدة حتى الآن جهودها للمطالبة بإنهاء العنف، وحصرت جهودها العامة في الحث على تقليص الهجمات. عرقلت واشنطن مرارا مساع أمام مجلس الأمن الدولي لصياغة بيانات مشتركة تدعو إلى إنهاء القتال. جاء الرفض الأمريكي الأخير في اجتماع لمجلس الأمن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء انتهى مرة أخرى دون بيان، مع استمرار الضربات الجوية وإطلاق الصواريخ حتى الليل.





ومع ذلك، تظهر دلائل على أن وقف إطلاق النار قد يكون وشيك، حيث تكتسب الجهود المصرية زخمًا بين الفصائل في غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المسؤولين في جنوب البلاد أن القتال يمكن أن ينتهي " خلال عدة أيام".





كما ضغطت الأردن بشكل مكثف من أجل وقف العنف وانضمت إلى الحملة الفرنسية في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار يحمي الإغاثة الإنسانية العاجلة. سيتعين على الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع القرار، وهو أمر ستتردد إدارة بايدن في فعله.





خلال الاجتماع المغلق يوم الثلاثاء - الرابع منذ تصاعد الصراع قبل أكثر من أسبوع - قالت المبعوثة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد: "لا نحكم على أن التصريح العلني الآن سيساعد في وقف التصعيد"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي. وقال تشانغ جون، سفير بكين لدى الأمم المتحدة، للصحفيين إن فريقه استمع إلى اقتراح وقف إطلاق النار الفرنسي وأن الصين "داعمة" له.





في غضون ذلك، استمر القصف المتقطع لمدينة غزة ليلا، مع بقاء السكان مستيقظين مع تحليق الطائرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في القطاع.





وجاءت الهجمات بعد أن رأى مصور وكالة فرانس برس شرائط من الضوء في السماء بينما اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي صواريخ أطلقت من غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار أطلقت في الجنوب صباح الأربعاء.





وخلال زيارة لقاعدة جوية في جنوب إسرائيل، يوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حماس والجهاد الإسلامي "تلقيا ضربات لم يتوقعاها" أعاقتهما "سنوات عديدة" وأن العملية ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا استعادة الهدوء. وشهد يوم الثلاثاء اضطرابات جديدة في جميع أنحاء المنطقة، مع اشتباكات خطيرة في القدس والضفة الغربية المحتلة حيث شارك فلسطينيون في يوم من الاحتجاجات والضربات على قصف إسرائيل لقطاع غزة.





قُتل فلسطيني وأصيب أكثر من 70، بينهم 16 بالرصاص الحي، في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في ضواحي رام الله، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وأصيب جنديان إسرائيليان. وقام مئات الفلسطينيين بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على حاجز عسكري إسرائيلي. وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشد. كما تجمعت حشود كبيرة في نابلس وبيت لحم والخليل ومدن أخرى في الضفة الغربية.





قبل الاجتماع الأخير للأمم المتحدة، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن واشنطن منخرطة في "دبلوماسية هادئة ومكثفة". وجاءت تصريحاته بعد أن أصدر بايدن بيانا أعرب لأول مرة عن دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد محادثة هاتفية مع نتنياهو.



