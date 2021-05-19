Advertisements

"الجارديان": الجهود المصرية تُسرع من إنهاء القتال الدائر بين غزة وإسرائيل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
حثت مصر على إنهاء القتال بين إسرائيل والنشطاء في غزة، كما دعت فرنسا إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن العنف، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار.

وأوقفت الولايات المتحدة حتى الآن جهودها للمطالبة بإنهاء العنف، وحصرت جهودها العامة في الحث على تقليص الهجمات. عرقلت واشنطن مرارا مساع أمام مجلس الأمن الدولي لصياغة بيانات مشتركة تدعو إلى إنهاء القتال. جاء الرفض الأمريكي الأخير في اجتماع لمجلس الأمن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء انتهى مرة أخرى دون بيان، مع استمرار الضربات الجوية وإطلاق الصواريخ حتى الليل.

ومع ذلك، تظهر دلائل على أن وقف إطلاق النار قد يكون وشيك، حيث تكتسب الجهود المصرية زخمًا بين الفصائل في غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المسؤولين في جنوب البلاد أن القتال يمكن أن ينتهي " خلال عدة أيام".

كما ضغطت الأردن بشكل مكثف من أجل وقف العنف وانضمت إلى الحملة الفرنسية في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار يحمي الإغاثة الإنسانية العاجلة. سيتعين على الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع القرار، وهو أمر ستتردد إدارة بايدن في فعله.

خلال الاجتماع المغلق يوم الثلاثاء - الرابع منذ تصاعد الصراع قبل أكثر من أسبوع - قالت المبعوثة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد: "لا نحكم على أن التصريح العلني الآن سيساعد في وقف التصعيد"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي. وقال تشانغ جون، سفير بكين لدى الأمم المتحدة، للصحفيين إن فريقه استمع إلى اقتراح وقف إطلاق النار الفرنسي وأن الصين "داعمة" له.

في غضون ذلك، استمر القصف المتقطع لمدينة غزة ليلا، مع بقاء السكان مستيقظين مع تحليق الطائرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في القطاع.

وجاءت الهجمات بعد أن رأى مصور وكالة فرانس برس شرائط من الضوء في السماء بينما اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي صواريخ أطلقت من غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار أطلقت في الجنوب صباح الأربعاء.

وخلال زيارة لقاعدة جوية في جنوب إسرائيل، يوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حماس والجهاد الإسلامي "تلقيا ضربات لم يتوقعاها" أعاقتهما "سنوات عديدة" وأن العملية ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا استعادة الهدوء. وشهد يوم الثلاثاء اضطرابات جديدة في جميع أنحاء المنطقة، مع اشتباكات خطيرة في القدس والضفة الغربية المحتلة حيث شارك فلسطينيون في يوم من الاحتجاجات والضربات على قصف إسرائيل لقطاع غزة.

قُتل فلسطيني وأصيب أكثر من 70، بينهم 16 بالرصاص الحي، في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في ضواحي رام الله، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وأصيب جنديان إسرائيليان. وقام مئات الفلسطينيين بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على حاجز عسكري إسرائيلي. وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشد. كما تجمعت حشود كبيرة في نابلس وبيت لحم والخليل ومدن أخرى في الضفة الغربية.

قبل الاجتماع الأخير للأمم المتحدة، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن واشنطن منخرطة في "دبلوماسية هادئة ومكثفة". وجاءت تصريحاته بعد أن أصدر بايدن بيانا أعرب لأول مرة عن دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد محادثة هاتفية مع نتنياهو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع غزه اسرائيل وحماس

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ أقل من ساعتين

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة قبول زيدان عرض يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ ساعة و 10 دقيقة

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

بيراميدز يرصد صفقة من الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 14 ساعة

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نتنياهو: أعداؤنا توسلوا لنا من أجل وقف إطلاق النار في غزة

"حماس" و"الجهاد" تطلقان 30 صاروخا على إسرائيل ردا على خرق الهدنة

بوساطة مصرية.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر نشطاء غزة

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 ص

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

01:07 ص

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

11:23 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله