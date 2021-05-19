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"اسوشيتد برس": أطفال غزة يتحملون العبء الأكبر في الصراع بين إسرائيل وحماس

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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يتعرض الأطفال لصدمات شديدة جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. بالنسبة للبعض، إنها صدمة رأوها مرارًا وتكرارًا طوال حياتهم القصيرة.

هذه هي المرة الرابعة منذ 12 عاما التي تخوض فيها إسرائيل وحركة حماس حربا. في كل مرة، تطلق إسرائيل العنان لغارات جوية عنيفة على قطاع غزة المكتظ بالسكان حيث تتعهد بوقف إطلاق الصواريخ الصاروخية التي تطلقها حماس على إسرائيل.

وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، فقد قتل ما لا يقل عن 63 طفلًا هم من بين 217 فلسطينيًا في غزة منذ بدء الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس في 10 مايو. على الجانب الإسرائيلي، قُتل 12 شخصًا بصواريخ حماس، جميعهم باستثناء أحدهم مدني بينهم طفل في الخامسة من عمره.

وتقول إسرائيل إنها تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بما في ذلك إصدار تحذيرات للناس بإخلاء المباني التي على وشك القصف. وبينما أطلقت حماس مئات الصواريخ على إسرائيل، اعترضت الدفاعات المضادة للصواريخ معظمها، قصف الجيش الإسرائيلي مئات المواقع في غزة، حيث يعيش نحو مليوني شخص محصورين في نسيج حضري محكم.

أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من غزة حزن ناجين من أسر تم القضاء عليها في لحظة. وانتحب احد الاباء خارج المستشفى بعد أن علم أن جميع أطفاله الأربعة قد قتلوا قائلا "كانوا أربعة! أين هم؟ أربعة! ". وأظهرت صورة أخرى صبيًا صغيرًا يصرخ "بابا" وهو يركض إلى مقدمة الجنازة حيث كان الرجال يحملون جثة والده لدفنها.

دفنت عائلة إيشكونتانا تحت أنقاض منزلهم في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بعد غارات قصف مكثفة على وسط مدينة غزة قالت إسرائيل إنها كانت تستهدف شبكة أنفاق تابعة لحماس. جاءت الضربات دون سابق إنذار.

وقد مر يومان منذ أن تم انتشال، سوزي إيشكونتانا، الفتاة البالغة من العمر 7 سنوات من تحت أنقاض ما كان في السابق منزل عائلتها، الذي دُمر وسط وابل من الغارات الجوية الإسرائيلية. أمضت ساعات مدفونة تحت الحطام حيث مات أشقاؤها وأمها من حولها، وهي بالكاد تتحدث أو تأكل.

وروى رياض إيشكونتانا لوكالة أسوشيتيد برس كيف دُفن لمدة خمس ساعات تحت الحطام، مُعلقًا تحت قطعة من الخرسانة، ولم يتمكن من الوصول إلى زوجته وأطفاله الخمسة قائلا "كنت أستمع إلى أصواتهم تحت الأنقاض. سمعت دانا وزين يناديان، أبي! أبي! قبل أن تتلاشى أصواتهم ثم أدركت أنهم ماتوا"، في إشارة إلى اثنين من أبنائه.

قال إنه بعد أن تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى، أخفت الأسرة والموظفون الحقيقة عنه لأطول فترة ممكنة. قال: "علمت بوفاتهم الواحد تلو الآخر". أخيرًا، تم إحضار سوزي على قيد الحياة، وهي ثاني أكبر بناته الثلاث، والناجية الوحيدة.

قال طبيب الأطفال الدكتور زهير الجارو، على الرغم من أنها كانت تعاني من كدمات جسدية محدودة منذ سبع ساعات تحت الأنقاض، إلا أن الفتاة كانت تعاني من "ذهول وصدمة شديدة". واضاف إن المستشفى لم يتمكن من توفير العلاج النفسي الذي تحتاجه بسبب القتال المستمر.

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قطاع غزه غارات جويه اسرائيل وحماس

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