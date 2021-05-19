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وزير الري: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا مع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، مشيرًا إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى أثناء الإجتماع بضرورة رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة القطاعات، وللتعامل مع كافة سيناريوهات الفيضان المقبل، مع الإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
وزير الري: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
وزير الري: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
وزير الري: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
وزير الري: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
وزير الري: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
وزير الري: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
وزير الري: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
وزير الري: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية

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وزارة الموارد المائية والري نهر النيل لجنة إيراد النهر فيضان النيل الدكتور محمدعبدالعاطي أخبار وزارة الري أخبار مصر

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