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تعليم البحر الأحمر يعتمد جدول امتحان شهادة الصف الثالث الاعدادي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، هشام منير، جدول امتحان شهادة اتمام الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في الفترة من 1 إلى 7 يونيو 2021.


ومن جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الطلاب والطالبات سيؤدون، الثلاثاء 1 يونيو، امتحان مادة اللغة العربية، والأربعاء 2 يونيو مادة الجبر والإحصاء والخميس 3 يونيو اللغة الإنجليزية.


وأضافت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، من خلال بيان لها عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي الطلاب، السبت 5 يونيو مادة الدراسات الاجتماعية، والأحد 6 يونيو مادة الهندسة وتختم الامتحانات الاثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

فيما شدد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا، والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.

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