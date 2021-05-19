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أشتون كوتشر ينضم لنجوم هوليوود المهتمين بالبيئة
الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:16 ص
أحمد جمال أحمد
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دفعت أزمة تفشي كورونا العديد من نجوم هوليوود لإيجاد حلول بديلة تسعفهم في مختلف المجالات سواء العمل أو التذغية.
وكشفت صحيفة ديلي ميل، عن اتباع النجم اشتون كوتشر باتباع الأمر نفسه وزوجته النجمة ميلا كونيس، بتاسيسهما لمزرعة صغيرة تمكنهم من الاستغناء لأشهر.
ويزرع خلالها الثنائي عدد متنوع من المحصولات التي تمكنهم من الاكتفاء ذاتياً في حال تكرار أزمة مشابهة لكورونا.
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