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أنيا تايلور تعلن ارتباطها بموسيقي شاب
الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:17 ص
أحمد جمال أحمد
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اعلنت نجمة مسلسل كوينز جامبت الشابة أنيا تايلور عن ارتباطها من موسيقي شاب هو مالكوم مكري، بعد ما حققته من نجاح في أحدث مسلسلاتها.
وبحسب صحيفة ديلي ميل، جاء إعلان أنيا لارتباطها بمالكوم، قبيل ظهورها كمضيفة لأحدث حلقات برنامج التوك شو الشهير "ستر داي نايت لايف".
وقدم انيا شخصية لاعبة شطرنج استثنائية في مسلسلها الذي حقق نجاحا كبيرا من انتاج نتفليكس.
وقدم انيا شخصية لاعبة شطرنج استثنائية في مسلسلها الذي حقق نجاحا كبيرا من انتاج نتفليكس.
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