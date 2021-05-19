أنيا تايلور تعلن ارتباطها بموسيقي شاب

، بعد ما حققته من نجاح في أحدث مسلسلاتها.





وقدم انيا شخصية لاعبة شطرنج استثنائية في مسلسلها الذي حقق نجاحا كبيرا من انتاج نتفليكس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، جاء إعلان أنيا لارتباطها بمالكوم، قبيل ظهورها كمضيفة لأحدث حلقات برنامج التوك شو الشهير "ستر داي نايت لايف".

اعلنت نجمة مسلسل كوينز جامبت الشابة أنيا تايلور عن ارتباطها من موسيقي شاب هو مالكوم مكري