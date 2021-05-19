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أنيا تايلور تعلن ارتباطها بموسيقي شاب

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أنيا تايلور تعلن ارتباطها بموسيقي شاب

اعلنت نجمة مسلسل كوينز جامبت الشابة أنيا تايلور عن ارتباطها من موسيقي شاب هو مالكوم مكري، بعد ما حققته من نجاح في أحدث مسلسلاتها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، جاء إعلان أنيا لارتباطها بمالكوم، قبيل ظهورها كمضيفة لأحدث حلقات برنامج التوك شو الشهير "ستر داي نايت لايف".

وقدم انيا شخصية لاعبة شطرنج استثنائية في مسلسلها الذي حقق نجاحا كبيرا من انتاج نتفليكس.

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