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إسرائيل تتهم التلفزيون الصيني بـ "العداء الصارخ للسامية"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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تحتج السفارة الإسرائيلية في الصين على ما تصفه بـ "العداء الصارخ للسامية" على برنامج تديره القناة الخارجية للإذاعة الحكومية CCTV التي تناقش العنف المستمر في غزة وأماكن أخرى.

وقالت السفارة في تغريدة: "كنا نأمل أن تنتهي أوقات نظريات المؤامرة" ان اليهود يسيطرون على العالم "، وللأسف أظهرت معاداة السامية وجهها القبيح مرة أخرى. وجاء في التغريدة: "نشعر بالفزع لرؤية معاداة السامية الصارخة التي يتم التعبير عنها في وسيلة إعلامية صينية رسمية".

تم الرد على المكالمات إلى السفارة برسالة تقول إنها أغلقت اليوم الأربعاء ولم يتضح على الفور ما الذي اعترضت عليه في مقطع مدته ثلاث دقائق.

في بث لقناة CGTN يوم الثلاثاء، تساءل المضيف زينج جون فنغ عما إذا كان دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يستند حقًا إلى قيم ديمقراطية مشتركة، قائلًا: "يعتقد بعض الناس أن السياسة الأمريكية الموالية لإسرائيل يمكن إرجاعها إلى تأثير اليهود الأثرياء في الولايات المتحدة واللوبي اليهودي على صناع السياسة الخارجية الأمريكية".

يقول زينج متحدثًا بالإنجليزية: "يهيمن اليهود على قطاعي المال والإنترنت.. إذن، هل لديهم جماعات ضغط قوية؟ يقول البعض: ممكن." ثم اتهم تشنغ الولايات المتحدة - أكبر منافس جيوسياسي للصين - باستخدام إسرائيل كـ "موطئ قدم" في الشرق الأوسط وكوكيل في حملتها لهزيمة العروبة.

لم يصدر تعليق فوري من CCTV، التي تشغل CGTN لتلبية احتياجات الجماهير الأجنبية على غرار RT الروسية.

لطالما كانت الصين داعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، وفي الأيام الأخيرة، انتقدت وزارة الخارجية الولايات المتحدة لعرقلة بيان في مجلس الأمن الدولي يدين العنف. ومع ذلك، منذ إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في عام 1992، عززت بكين علاقات اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية وثيقة، بما في ذلك شراء طائرات بدون طيار إسرائيلية نموذجية مبكرة.

وبرغم ذلك، فإن اليهودية ليست من الديانات المعترف بها رسميًا في الصين، كما أن الصور النمطية عن اليهود كرجال أعمال أذكياء ومتلاعبين بالسوق شائعة بين الجمهور الصيني.

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قصف غزة الصين اسرائيل وحماس

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