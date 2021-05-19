وزير الري: الإزالة الفورية والتحويل للنيابة العسكرية لكافة أشكال التعديات على نهر النيل

شدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على ضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، جاء ذلك خلال إجتماع مع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.



الجدير بالذكر أن أجهزة الوزارة واصلت العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك لرصد وإزالة التعديات على نهر النيل وأملاك الري في مهدها، وتم رصد ووأد عدد من المخالفات بالقاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج والدقهلية والقليوبية.



وتم التعامل الفورى مع حالة تعدي بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج من خلال إلقاء مخلفات هدم بالنيل لتوسعة الأراضي الزراعية على حساب القطاع المائي لمجرى النهر، حيث تم إيقاف هذه الأعمال وإزالة التعدي مع تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضي وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية، كما تم رصد مجموعة من سيارات النقل التي تقوم بردم بعض أراضي طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة للتعدي وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، وإلزام المتعدين بإزالة التعدي على نفقتهم، كما تم إزالة تعدي آخر بمركز شربين بمحافظة الدقهلية متمثل في عمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائي، حيث تم إزالة التعدي، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.



ورصدت أجهزة الوزارة قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافتيريا، وقام المخالف بإزالة المخالفة بمعرفته بعد إنذاره، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب وتم إزالتها بمعرفة الوزارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم رصد مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة افراح على النيل بالبر الشرقي بناحية ركن فاروق بحلوان، وتم إنذار المخالف والذى قام بإزالة المخالفة بمعرفته، وفي ناحية منيل شيحة بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، حاول أحد المخالفين إعادة تنفيذ مخالفة سبق إزالتها، إلا أن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدي في الحال، الأمر الذي دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرار المخالفة.



وقالت الوزارة إنه تم إزالة أحد التعديات على أملاك الري بمحافظة القليوبية بالجسر الأيمن للرياح المنوفي بنطاق الإدارة العامة لري قناطر الدلتا، بإقامة كافتيريا من الحديد والخرسانة المسلحة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية مع المتعدي.



الجدير بالذكر أيضًا أن الوزارة، أطلقت حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

