طقس الإمارات.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اليوم

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظھر شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نھاراً.







