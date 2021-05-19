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طقس الإمارات.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اليوم
الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:02 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 19-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظھر شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نھاراً.
وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثانى عند الساعة 05:01 و الجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 22:23.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزر الأول عند الساعة 08:21 والجزر الثانى عند الساعة 21:46.
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