الطالع الفلكي الأربِعَاء 19/5/2021..لُقْمَة العيش!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى التّاسعة و12 دقيقة ليلاً ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الحادية عشرة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثانية عشرة و18 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّرْطَان من 12 مايو - 24 مايو.





اليوم 11 بَشْنَسْ قبطى ، 19 أيّار رُومى ، 7 شوّال ، ميمُون للغاية ،إحتفالات لمدّة أربعة أيام بدءاً من اليوم بتقديم الشكر لله تَعَالى على نعمة الذريّة فى ثقافة قدماء المصريين ،جدّد محاولاتك إن كنت تعانى صعوبات إنجابيّة.





قال الحكيم المصرى: -هُوّا من طنطا لمصر تِبْآ غربة ؟ أهو إحنا كده ، مَنِتْنِئلش من مطرحنا ونُؤعد نؤول الرّزء دَيّأ.(شادية من فيلم أضواء المدينة-1972)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الثور: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب من السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهربالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء





برج الجوزاء: بإمكانك جلب السعادة لشخص حزين بمساعدته على إنهاء مشكلته أو سداد ديونه التى هى صغيرة بالنسبة لك ، حسنة قليلة.





برج السّرطان: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج الأسد: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون ، وتطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.





برج العذراء: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها، أحد الآمال المفقودة ربما تحصّلت عليه من جديد لكن بصورة أفضل.





برج الميزان: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولا مجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج العقرب: تطلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة واردة لخيبة أمل ، قم بأداء عملك بنفسك مهما كان مُجهداً لك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج القوس: التقدّم البطئ لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: العين تعشق كل جميل ،عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الدّلو: تخلص من إعتمادك التام على مصدر واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يوماً ما ببحثك عن وظيفة إضافية أو هواية تحوّلها لحرفة.





برج الحوت: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.



