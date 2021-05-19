أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي ضم كل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي للانضمام لقائمة المنتخب والتى تشارك فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.





وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.





وقالت الإعلامية نجلاء حلمي عبر برنامج صباحكو رياضة فى إذاعة الشباب والرياضة:" أن شوقي غريب استقر على ضم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.



