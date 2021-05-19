Advertisements

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي ضم كل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي للانضمام لقائمة المنتخب والتى تشارك فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

 وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

وقالت الإعلامية نجلاء حلمي عبر برنامج صباحكو رياضة فى إذاعة الشباب والرياضة:" أن شوقي غريب استقر على ضم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الأولمبي منتخب مصر مصر الأولمبي

أخبار تهمك

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يرصد صفقة من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 17 ساعة

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

حقيقة قبول زيدان عرض يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ أقل من ساعتين

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

الثلاثي الأقرب لمنتخب مصر فى أولمبياد طوكيو.. شوقى غريب يُجيب

خاص.. تعرف على اللاعبين المرشحين للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

خاص - شوقي غريب يُحدد الثلاثي الكبار فى الأولمبياد ومحمد صلاح على رأسهم

شوقي غريب يستقر على ضم هذا الثلاثي فى أولمبياد طوكيو.. فى مقدمتهم محمد صلاح

عاجل - الكشف عن الثلاثي الكِبار في قائمة المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 ص

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

01:07 ص

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

11:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله