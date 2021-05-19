فيدرر يودع منافسات بطولة جنيف المفتوحة للتنس

ودع روجيه فيدرر منافسات بطولة جنيف المفتوحة للتنس بعد الخسارة أمام الإسباني بابلو أندوخار6 / 4 و4 / 6 و6 / 4 اليوم الثلاثاء.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) أن فيدرر غاب لأكثر من 12 شهراً بعد أن خضع لجراحتين في الركبة العام الماضي، ثم عاد لجولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في الدوحة في مارس (أذار) الماضي، ولكنه ابتعد بعدها لشهرين خضع خلالهما لتدريبات.





وكانت هذه المباراة هي مباراة الاعداد الوحيدة التي يخوضها فيدرر قبل انطلاق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة.





وقال فيدرر: "رولان غاروس ليست الهدف. الهدف هو موسم الملاعب العشبية لذلك مازال أمامي الوقت.





أنا حزين للبطولة أكثر من أي شيء.كنت أتمنى البقاء لوقت أطول وألعب بعض المباريات أمام الجماهير هنا".





ويبدو أن مستقبل التنس السويسري في أيد أمينة، حيث حقق دومينيك ستريكر، بطل بطولة رولان جاروس للشباب، الفوز في أول مشاركة له في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين بالتغلب على مارين سيليتش، بطل بطولة أمريكا المفتوحة للتنس سابقا 7 / 6 (5) و6 / 1.





وقال ستريكر :"كانت مباراة رائعة، لعبت بشكل جيد من البداية، قدمت أفضل ما عندي".





ويلتقي سترايكر في المباراة المقبلة مع مارتون فوكسوفيكس، الذي تغلب على السويسري هنري لاكسونين 7 / 5 و7 / .5

كما تغلب فابيو فونيني، المصنف السادس في البطولة، على جويدو بيلا 6 / 2 و6 / 2 ، فيما ودع ريلي أوبيلكا البطولة بعد خسارته أمام بابلو كويفاس 7 / 6 (5) و6 / 2.





كما فاز جايل مونفيس على تياجو سيبوث وايلد 7 / 5 و6 / 4.





وفاز الإيطالي لورينزو موسيتي على فيليكس أوجر ألياسيم 7 / 6 (3) و3 / 6 و7 / 5، كما فاز الأمريكي تومي باول على جو ويلفريد تسونجا 6 / 3 و6 / 3.