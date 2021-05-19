الأرصاد عن حالة الطقس: ارتفاع طفيف بحرارة الجو اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأربعاء الموافق 19 من مايو لعام 2021، حيث يسود ارتفاعا طفيفا بحرارة الجو، وسكون هناك طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



