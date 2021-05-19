Advertisements

فورمولا وان: فيراري تخصص 95% من إمكانياتها لتطوير سيارة الموسم المقبل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن لورون ميكيز، المدير الرياضي لفريق فيراري الإيطالي، عن الانتقال بنسبة تصل إلى 95 بالمئة، للعمل على تطوير السيارة التي ستكون مخصصة للموسم 2022 المقبل من الفورمولا وان، وأنها لن تغامر بذلك هذا الموسم، من أجل منافسة مكلارين.


وعلى الرغم من أن بداية الموسم الجاري شهدت تحسّناً واضحاً على كل الصعد، وتمكن السائقين كارلوس ساينز الابن وشارل لوكلير من تحقيق تقدم واضح مقارنة مع العام الماضي، الذي أنهته فيراري في موقع سادس كارثيّ بين الصانعين، فإن التركيز سيكون على التجهيز للموسم المقبل.

 

وقال ميكيز "انتقلنا بشكل كامل إلى تطوير السيارة المقبلة، ولو أردنا تحديد نسبة، يمكن القول أننا انتقلنا بنسبة 90 أو 95 بالمئة، ورد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين في إسبانيا، بأن هناك المزيد من التحديثات المتوقعة للسيارة لمواجهة تحدي فيراري.

 

وأضاف ميكيز "طريقنا واضح للغاية، وتركيزنا منحصر على سيارة 2022، ونحن نعلم بأن المعركة حالياً هي ضمن فرق الوسط، وهي  محتدمة للغاية، لكن هذا لن يغير استراتيجيتنا المخططة، فهدفنا هو الموسم المقبل".

أخبار تهمك

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

بيراميدز يرصد صفقة من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 15 ساعة

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ 14 دقيقة

حقيقة قبول زيدان عرض يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 ص

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

01:07 ص

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

11:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله