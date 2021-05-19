فورمولا وان: فيراري تخصص 95% من إمكانياتها لتطوير سيارة الموسم المقبل

أعلن لورون ميكيز، المدير الرياضي لفريق فيراري الإيطالي، عن الانتقال بنسبة تصل إلى 95 بالمئة، للعمل على تطوير السيارة التي ستكون مخصصة للموسم 2022 المقبل من الفورمولا وان، وأنها لن تغامر بذلك هذا الموسم، من أجل منافسة مكلارين.









وعلى الرغم من أن بداية الموسم الجاري شهدت تحسّناً واضحاً على كل الصعد، وتمكن السائقين كارلوس ساينز الابن وشارل لوكلير من تحقيق تقدم واضح مقارنة مع العام الماضي، الذي أنهته فيراري في موقع سادس كارثيّ بين الصانعين، فإن التركيز سيكون على التجهيز للموسم المقبل.









وقال ميكيز "انتقلنا بشكل كامل إلى تطوير السيارة المقبلة، ولو أردنا تحديد نسبة، يمكن القول أننا انتقلنا بنسبة 90 أو 95 بالمئة، ورد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين في إسبانيا، بأن هناك المزيد من التحديثات المتوقعة للسيارة لمواجهة تحدي فيراري.









وأضاف ميكيز "طريقنا واضح للغاية، وتركيزنا منحصر على سيارة 2022، ونحن نعلم بأن المعركة حالياً هي ضمن فرق الوسط، وهي محتدمة للغاية، لكن هذا لن يغير استراتيجيتنا المخططة، فهدفنا هو الموسم المقبل".



