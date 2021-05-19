ذعر بسبب تأرجح ناطحة سحاب ارتفاعها 300 متر في الصين (فيديو)





تم إخلاء واحدة من أطول ناطحات السحاب في الصين يوم الثلاثاء بعد أن بدأت في التأرجح، مما دفع المتسوقين المذعورين إلى الهروب إلى بر الأمان.بدأ مبني SEG Plaza الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 300 متر (980 قدمًا) في شنتشن بجنوب الصين، لسبب غير مفهوم، بالاهتزاز في حوالي الساعة الواحدة مساءً، مما أدى إلى إجلاء الأشخاص في الداخل وسط حالة ذعر كبيرة. وتم إغلاق المبنى بحلول الساعة 2.40 مساءً، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.تم الانتهاء من البرج في عام 2000، وهو موطن لسوق إلكترونيات رئيسي بالإضافة إلى العديد من المكاتب في وسط واحدة من أسرع مدن الصين نموًا. ويحقق المسؤولون في سبب اهتزاز البرج في منطقة فوتيان بالمدينة، وفقًا لما جاء في منشور على منصة Weibo الشبيهة بتويتر.وقال البيان "بعد فحص وتحليل البيانات من مختلف محطات رصد الزلازل في جميع أنحاء المدينة، لم يكن هناك زلزال في شنتشن اليوم". وقالت المنطقة في بيان آخر في وقت لاحق يوم الثلاثاء إنه تم إجلاء كل من بداخلها بأمان ولم يتم رصد تحركات أخرى في المبنى.وقالت المنطقة إن الخبراء "لم يجدوا أي خلل في السلامة في الهيكل الرئيسي والبيئة المحيطة بالمبنى"، ويبدو أن المكونات الداخلية والخارجية للمبنى سليمة.أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية على Weibo ناطحة السحاب وهي تهتز بينما فر المئات من المشاة المذعورين إلى الخارج. وكتب أحد مستخدمي Weibo في تعليق على مقطع فيديو لمئات الأشخاص يتجولون في شارع تسوق واسع بالقرب من البرج: "تم إخلاء SEG تمامًا".تم تسمية المبنى على اسم مجموعة Shenzhen Electronics Group لأشباه الموصلات والإلكترونيات، والتي تقع مكاتبها في المجمع. وهو يحتل المرتبة 18 في قائمة أطول برج في مدينة شينزين، وفقًا لقاعدة بيانات مجلس المباني الشاهقة وناطحات السحاب الحضرية.