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مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأربعاء 19-5-2021
الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:05 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأربعاء 19-5-2021.
مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأربعاء 19-5-2021
الشباب X العين – 6.10 مساءً - KSA Sports 2 HD
الباطن X الإتفاق – 6,20 مساءً - KSA Sports 3 HD
الهلال X الأهلي – 8 مساءً - KSA Sports 1 HD
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