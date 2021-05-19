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مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأربعاء 19-5-2021

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأربعاء 19-5-2021

الشباب X العين – 6.10 مساءً - KSA Sports 2 HD

الباطن X الإتفاق – 6,20 مساءً - KSA Sports 3 HD

الهلال X الأهلي – 8 مساءً - KSA Sports 1 HD

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