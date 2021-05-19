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غداً..مايان السيد تحكي عن مشاركتها ليسرا ومني زكي وعز في "عيش صباحك"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحل الفنانة الشابة مايان السيد، غداً الخميس، ضيفة على برنامج "عيش صباحك"، علي إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعين فانا إمام، ويوسف تهامي، في الساعة الثامنة مساءً.

وتتحدث مايان السيد عن كواليس مشاركتها في 3 مسلسلات خلال شهر رمضان، مع أهم نجوم مصر والوطن العربي، مثل مسلسل "لعبة نيوتن"، مع النجمة مني زكي، و"حرب اهلية"، مع النجمة يسرا ، ومسلسل "هجمة مرتدة"، مع النجم احمد عز، وتحكي عن أصعب المشاهد التي صورتها في اعمالها الفنية.

يذكر أن برنامج "عيش صباحك"، يذاع من الأحد للخميس، علي اذاعة نجوم اف ام، في الساعة الثامنة صباحاً،ويقدمه فأنا إمام، ويوسف تهامي.

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