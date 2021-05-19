



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 19-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 19-5-2021





إيفرتون X وولفرهامبتون – 7 مساءً – beIN Sports 2 HD Premium





نيوكاسل يونايتد X شيفيلد يونايتد – 7 مساءً – beIN Sports HD 1 English





توتنهام X أستون فيلا – 7 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium





كريستال بالاس X أرسنال – 8 مساءَ – beIN Sports 3 HD Premium





بيرنلي X ليفربول – 9.15 مساءً – beIN Sports 1 HD Premium





وست بروميتش X وست هام – 9.15 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium



