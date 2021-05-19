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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 19-5-2021
الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:06 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 19-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 19-5-2021
إيفرتون X وولفرهامبتون – 7 مساءً – beIN Sports 2 HD Premium
نيوكاسل يونايتد X شيفيلد يونايتد – 7 مساءً – beIN Sports HD 1 English
توتنهام X أستون فيلا – 7 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاس X أرسنال – 8 مساءَ – beIN Sports 3 HD Premium
بيرنلي X ليفربول – 9.15 مساءً – beIN Sports 1 HD Premium
وست بروميتش X وست هام – 9.15 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
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