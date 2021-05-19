قتلى وجرحى بهجوم على حافلة ركاب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أصدرت الشرطة الأمريكية، بيانًا أعلنت فيه عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار على حافلة ركاب جرى فيها احتفال بعيد ميلاد إحدى الركاب في ولاية كاليفورنيا.

وقالت الشرطة الأمريكية: "تم في الساعة 00:19 من يوم 18 مايو إطلاق نار في طريق سيارات... وأصاب عدد كبير من الرصاص حافلة ركاب كبيرة ما أسفر عن جرح عدة أشخاص بدرجات مختلفة، وتوفي اثنان من المصابين متأثرين بجروحهما".

وتعرضت الحافلة لإطلاق نار على يد شخصين مجهولين من داخل سيارتهما، وتم استهدافها بحوالي 70 طلقة نارية.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أن الحادث كان هجوما مخططا له.

وقالت مصادر مطلعة، إن الحافلة كانت تعود إلى أوكليند من سان فرانسيسكو وجرى داخلها الاحتفال بعيد الميلاد الـ21 لإحد الركاب.

وفقًا لوسائل إعلام محلية، أوضحت مصادر طبية، أن القتيلين هما امرأتان شابتان، مضيفة أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 5 نساء أخريات.