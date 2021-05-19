Advertisements

قتلى وجرحى بهجوم على حافلة ركاب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:18 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
Advertisements

أصدرت الشرطة الأمريكية، بيانًا أعلنت فيه عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار على حافلة ركاب جرى فيها احتفال بعيد ميلاد إحدى الركاب في ولاية كاليفورنيا.

 

وقالت الشرطة الأمريكية: "تم في الساعة 00:19 من يوم 18 مايو إطلاق نار في طريق سيارات... وأصاب عدد كبير من الرصاص حافلة ركاب كبيرة ما أسفر عن جرح عدة أشخاص بدرجات مختلفة، وتوفي اثنان من المصابين متأثرين بجروحهما".

 

وتعرضت الحافلة لإطلاق نار على يد شخصين مجهولين من داخل سيارتهما، وتم استهدافها بحوالي 70 طلقة نارية.

 

وأكدت الشرطة الأمريكية، أن الحادث كان هجوما مخططا له.

 

وقالت مصادر مطلعة، إن الحافلة كانت تعود إلى أوكليند من سان فرانسيسكو وجرى داخلها الاحتفال بعيد الميلاد الـ21 لإحد الركاب.

 

وفقًا لوسائل إعلام محلية، أوضحت مصادر طبية، أن القتيلين هما امرأتان شابتان، مضيفة أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 5 نساء أخريات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قتلى وجرحى أمريكا إطلاق نار

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ حوالي 3 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يرصد صفقة من الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ 10 دقائق

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تصفية 11 سائق أجرة على أيدي مجهولين في جنوب إفريقيا

مقتل إسرائيليين اثنين فى إطلاق النار بالضفة الغربية

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 فى إطلاق النار بكاليفورنيا

جرحى بانفجار محول كهربائي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

مجهولون يطلقون الرصاص على الشرطة في داغستان

قتلى وجرحى في هجوم على حافلة جامعية بأفغانستان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 ص

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

10:39 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

01:07 ص

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

09:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله