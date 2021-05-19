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إبراهيم عبد الله: فكرة تأسيس شركة الزمالك من 3 شهور وليس بعد إعلان الأهلي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادى الزمالك أن فكرة تأسيس شركة لكرة القدم داخل القلعة البيضاء كان من ثلاث شهور وليس بعد إعلان النادي الأهلي.

وقال إبراهيم عبد الله فى تصريحات خاصة لبرنامج صباحكو رياضة مع الإعلامية نجلاء حلمي:" فكرة تأسيس شركة الزمالك لكرة القدم من ثلاث شهور وليس بعد إعلان النادي الأهلي عن إنشاء شركة، ولكن تعودنا خلال الفترة الماضية ومنذ تواجدنا فى النادى، أن لا نعلن عن أى شئ سوي بعد الانتهاء من تفاصيله وهو ما حدث".

وأضاف:" كنا نتفاوض مع مستثمرين لإنشاء شركة كرة القدم بنادي الزمالك، خدنا موافقات المستثمرين واتخذنا قرار نهائي بإنشاء الشركة، وأرسلنا لوزارة الشباب والرياضة وفى انتظار الموافقة، وبعدها سيتم الإعلان عن أسماء المستثمرين".

ويذكر أن نادي الزمالك أعلن عن إنشاء شركة لكرة القدم منذ أيام.

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