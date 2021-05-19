دنيا سمير غانم تدعو لوالديها بالشفاء العاجل عبر إنستجرام

دعت الفنانة دنيا سمير غانم، لوالديها النجم الكبير سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام " يارب الشفاء لكل من قال استغفر الله وأتوب إليه".





وأضافت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي ارح ثم هوّن ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت إنك على كل شيء قدير".



