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دنيا سمير غانم تدعو لوالديها بالشفاء العاجل عبر إنستجرام

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
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دعت الفنانة دنيا سمير غانم، لوالديها النجم الكبير سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام "يارب الشفاء لكل من قال استغفر الله وأتوب إليه".

وأضافت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي ارح ثم هوّن ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت إنك على كل شيء قدير".

واختتمت دنيا سمير غانم دعائها قائلة "اللهم يا من شفيت ضر أيوب وكشفت كرب يعقوب، اشف سمير ودلال وامسح عنهما كل ألم، اللهم أنت أعلم بحالهما ووجعهما، لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك، اشف واعف عن جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وفك كرب المكروبين عاجلا غبر آجل يارب".

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