خلال عيد الفطر .. التضامن: إنقاذ أطفال وكبار بلامأوي في القاهرة والشرقية





قام فريق أطفال وكبار بلأماوي، بإنقاذ مشرد يدعي ي.م 47 عاما متواجد بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتبين خلال دراسة حالته أنه أنفصل عن زوجته بسبب خلافات أسرية، حيث كان يعمل سائقا وبعد تعرضه لمرض السكراصبح غير قادرا علي العمل حيث اثر المرض علي اعصاب يديه وعدم امتلاكه لمأوي، وعلي الفور تحرك الفريق وتم عمل تقرير طبي شامل وتم دمجه في دار بسمة لرعاية الكبار بلامأوي بالشرقية، في إطار خطة برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوي خلال فترة عيد الفطر المبارك.



وفي نفس الإطار نجح الفريق في دمجين طفلين داخل أسرهم وهم (س.ع 12سنة )كان يقيم في أحدي شوارع الزقازيق حيث يعانى من التفكك الاسري وزواج الأم من الاخر وترك الاب للمنزل والذهاب لعمله خارج مدينة الزقازيق والاب يتركه مع جدته المسنة حيث كان يعمل في مسح السيارات والتسول.



وتم تردد الطفل علي الوحدة المتنقلة وتقديم بعض الخدمات له وتم عمل دراسة حالة للطفل وتم التواصل مع الاب وحضر الي الوحدة المتنقلة لاستلام الطفل وتعهد بالإهتمام بالطفل ورعايته وتوفير احتياجاته الشخصية.



كما قام الفريق بإنقاذ الطفل( أ.ه 8سنوات )مقيم بالشارع، حيث تبين من خلال دراسة حالته ان الطفل يتيم الأب ووالدة الطفل متزوجة من آخر وزوج الأب يقوم بضرب الطفل والقسوة عليه مما أدى لهروب الطفل بعد تعرضه للايذاء الجسدى وتعرض للحرق من زوج امه مما اثر علي حالته النفسية وتم التواصل مع مع احد اقارب والده وتم استقرار الطفل بالمنزل وتلبية احتياجاته وسيقوم فريق ادارة الحالة بزيارة الاطفال داخل اسرهم.



وفي القاهرة أنقذ الفريق طفلين وهم( ن.ع عمره اسبوع )تم التنسيق مع الحضانة الايوائية النموذجية التابهة لجمعية العلاقات الانسانبة لاستقبال الطفل وتقديم الرعاية اللازمة.



كما تم إنقاذ الطفل( أ.ف عمره يوم ) وتم التنسيق مع أحدي الجمعيات الأهلية المتخصصة لنقله بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم نقل الطفل عن طريق الوحدة المتنقلة فورا الي دار بيت العيلة التابعة لجمعية العلاقات الانسانية، وسيقوم فريق ادارة الحالة بمتابعة الاطفال.



كما أنقذ فريق وحدة شمال القاهرة مسن يدعي( ح.ع.ح 68 عاما )وهو ضحية ظروف أسرية وعقوق أبناء، حيث كان يعمل فترة كبيرة بالسعودية وكانت جميع املاكه باسم زوجته وبعد الطلاق رفضت هي وأبنائه اي علاقة به وانتهى الحال به للعيش باحدي شوارع القاهرة،

وتم علي الفور تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع ادارة السلام اول الاجتماعية وتم عمل بحث إجتماعي وكذلك التنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الإجتماعي بالقاهرة وتم توفير مكان لإستقبال بدار مسنين وتم عمل الكشف الطبي وإنهاء الإجراءات المطلوبة وتم نقله عن طريق الوحدة المتنقلة الي الدار.



وتهيب الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأطفال والكبار بلامأوي عبر الخط الساخن ١٦٤٣٩.

