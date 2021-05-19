موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره إيبار، يوم السبت 22 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.









وستقام المباراة بين برشلونة وإيبار في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وخسر برشلونة مباراته الماضية أمام نظيره سيلتا فيجو، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو.



