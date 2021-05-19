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مايكروسوفت تعلن عن إلغاء نظام التشغيل Windows 10x رسميًا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
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أعلنت شركة مايكروسوفت من خلال بيان اليوم، إلغاء نظام التشغيل Windows 10x رسميًا، وأكدت مايكروسوفت أن المشروع لن يرى النور أبدا. 

وبحسب البيان سيتم إضافة بعض الميزات إلى نظام تشغيل Windows 10.  

وقالت الشركة في البيان "لقد أدركنا أن تقنية Windows 10x يمكن أن تكون مفيدة بطرق أكثر وتخدم عملاء أكثر مما كنا نتخيله في الأصل. نستنتج أن تقنية 10X لا ينبغي أن تقتصر على مجموعة فرعية من العملاء. "

كانت الفكرة الأصلية هي إطلاق Windows 10x خلال عام 2021، على الرغم من أنه كان من الواضح في الأسابيع الأخيرة أن نهايته النهائية كانت على وشك الحدوث. على الرغم مما سبق ، تشير Microsoft إلى أنها تخطو على المسرع لدمج وظائف معينة من Windows 10x في Windows 10 ومنتجات Microsoft الأخرى. لذلك ، فإن رؤية المشروع ليست ميتة تمامًا.

تشير Microsoft إلى أن بعض ميزات Windows 10X موجودة بالفعل في التكنولوجيا التي تجعل تطبيقات Windows 10 ممكنة .. على سبيل المثال ، في نسخ الكلام إلى نص ، على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس. وبالمثل في عناصر الواجهة مثل الأصوات والرسوم المتحركة والألوان. "تواصل فرقنا الاستثمار في المجالات التي ستساعد فيها تقنية 10X في تلبية احتياجات عملائنا ، بالإضافة إلى تقييم تجارب تكنولوجيا البرامج والأجهزة التي ستكون مفيدة لعملائنا في المستقبل."

من المتوقع أن يتوفر تحديث Windows 10 الكبير القادم في أكتوبر القادم. من الممكن ، إذن ، ظهور المزيد من ميزات Windows 10x في الأخ الأكبر من التحديث التالي. ومع ذلك ، من الأفضل أن ننسى تمامًا الوعد برؤية إصدار خفيف من Windows لأجهزة الكمبيوتر ذات الميزات الأساسية. سيستمر نظام التشغيل Chrome في السيطرة على هذا القطاع.

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