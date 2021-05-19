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تعرف على موعد عرض فيلم "ماما حامل"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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كشفت الشركه المنتجه لـ فيلم "ماما حامل" عن الموعد الرسمي لطرح الفيلم، حيث من المقرر طرحه بالسينمات يوم 2 يونيو المقبل.


فيلم"ماما حامل" بطولة كل من ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، هدى الأتربي، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، سامي مغاوري، وغيرهم من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، وتجسد ليلى علوي خلاله دور والدة الفنان حمدي المرغني والفنان محمد سلام.

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