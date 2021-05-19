هل لقاح كورونا مناسب للأطفال؟.. استشاري مناعة يوضح (فيديو)

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إن هناك تجارب سريرية للقاحات فيروس كورونا جارية حاليًا على الأطفال من سن سنة حتى 11 سنة ومن المتوقع أن تظهر نتيجة السلامة والكفاءة لهذه الشريحة في نهاية الصيف.





وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن جرعة لقاح كورونا للأطفال ستكون مخففة، موضحًا أن دولتي الهند وجنوب أفريقيا قادا في الفترة الأخيرة مبادرات لحث الشركات الأربع المنتجة للقاحات كورونا أن يتخلوا عن الملكية للقاح، لافتًا إلى أنه من وجهة نظر الشركات المنتجة فإن المواد الخام الواجب توافرها لإنتاج هذه اللقاحات هي مواد خام محدود.





وتابع استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، أن الشركات المنتجة للقاحات عرضت توفير اللقاحات للدول صاحبة الدخل المنخفض بتكلفة إنتاج اللقاح، موضحًا أن اتفاقيات الحصول على اللقاح تختلف عن التنازل عن الملكية الفكرية، فهي تتم من خلال تصريح الشركة الأم وهذا أمر طبيعي، لكن عندما تتخلى الشركات عن الملكية الفكرية، فإن أي شركة أخرى قد تصنع اللقاح وتضع اسمها عليه.



