مصرع وإصابة شقيقان في حادث سير بسوهاج



لقى شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه، وأصيب شقيقة في نفس الحادث نتيجة انقلاب تروسيكل على حفة الطريق كانا يستقلانه بقرية المحاسنة بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتم نقل المصاب والجثة الى مستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى يفيد بلاغ من مأمور مركز شرطة جرجا بوقوع حادث سير ووجود متوفى ومصاب.

تحرك على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل قيادة المدعو «أحمد م ع م» 35 عام، عامل ويقيم بناحية دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابه على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل، واصابة شقيقة «محمد م ع م »30 عام، عامل، ويقيم بذات الناحية، من مستقلي التروسيكل وتم نقل الجثة والمصاب الى مستشفى جرجا العام، وبسؤال المصاب قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

