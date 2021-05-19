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البورصة تستهل تعاملات الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:17 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ،  مع أداء ايجابى على كلا المؤشرات و ارتفاع حقيقي موزع على معظم الاسهم القائدة و كذلك الصغيرة و المتوسطة.

وعلي الرغم من ارتفاع المؤشرات إلا أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة قد تراجع بقيمة بلغت 11.7 مليار جنيه ليصل عند مستوى 667.9 مليار جنيه، وسط مبيعات المستثمرين المصريين


مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 10851 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2258.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1 % ليصل إلى مستوى 3222نقطة.

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