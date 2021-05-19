البورصة تستهل تعاملات الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات





استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مع أداء ايجابى على كلا المؤشرات و ارتفاع حقيقي موزع على معظم الاسهم القائدة و كذلك الصغيرة و المتوسطة.





وعلي الرغم من ارتفاع المؤشرات إلا أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة قد تراجع بقيمة بلغت 11.7 مليار جنيه ليصل عند مستوى 667.9 مليار جنيه، وسط مبيعات المستثمرين المصريين







