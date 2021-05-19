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وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: السيسي الداعم الأول لقضايا المنطقة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أشاد القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال القمص، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة الإعمار حدث عالمي، قائلًا: "الرئيس السيسي دائما وأبدا هو الداعم الأول لكل القضايا التي تحدث في المنطقة، وكل الدول العربية، حتى في جائحة كورونا وجه الرئيس شحنات ودعم من مصر للوقوف إلى جانب الأشقاء العرب وغير العرب.

وأشار مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر، مصر هي الدولة الأم التي تتوسط الدول فهي فعلا الأم التي يلجأ إليها الكل في كل محنة، وأي انتهاك لحقوق الإنسان والرئيس السيسي هو الداعم الأول لحقوق الفلسطينيين.

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قطاع غزه بوابة الفجر الفجر السيسي إعادة الاعمار

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