وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: السيسي الداعم الأول لقضايا المنطقة

أشاد القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





وقال القمص، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة الإعمار حدث عالمي، قائلًا: "الرئيس السيسي دائما وأبدا هو الداعم الأول لكل القضايا التي تحدث في المنطقة، وكل الدول العربية، حتى في جائحة كورونا وجه الرئيس شحنات ودعم من مصر للوقوف إلى جانب الأشقاء العرب وغير العرب.



