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13 يونيو المقبل .. نهاية الحق في توزيع كوبون "إيكون"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:25 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت البورصة المصرية، إن الحق في توزيع الكوبون رقم 25 لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 13 يونيو 2021.

وأضافت البورصة المصرية  في بيان لها اليوم ، أنه قد تقرر توزيع الكوبون بواقع 0.250 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من16 يونيو 2021.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 107.46 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 111.88 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.44 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال 2019.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون، على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بتوريع 25 قرشاً للسهم.

وقالت الشركة إن الجمعية صدقت على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2020.

ووافقت الجمعية على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقوم معاوضة مع شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية “تابعة” وشركة إنشاء للتطوير والبناء “زميلة”.

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