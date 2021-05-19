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تضامن الإسكندرية: نقل قاطني عقار كوم الشقافة المنهار إلى مساكن إيواء عاجلة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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كشفت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسكندرية، عن تفاصيل واقعة إنهيار عقار بمنطقة كوم الشقافة غربي المحافظة، حيث أكدت إخفائه من قاطنيه ونقلهم إلى الإبقاء.


وكانت شهدت منطقة كوم الشقافة التابعة لحى غرب الإسكندرية، انهيار منزل رقم 13 بحارة عز، وقام الحى بإخلاء المنزل، ونقل الآسر المتضررة إلى مركز الإيواء العاجل بمدرسة الإخلاص الإعدادية بسيارات الحى، وتبين أن العقار قديم ومكون من طابقين علويين ودور أرضى، ووقع الإنهيار بالطابق الثالث دون إصابات.

من جهة أخرى، توجهت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وفريق الإغاثة بالمديرية لمساعدة الأسر المتضررة، وعددهم 6 أسر، وتم تقديم المساعدات الإنسانية إليهم.

كما قامت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بتقديم 20 بطانية من مخازن مديرية التضامن لأسر المنزل المنكوب.
تضامن الإسكندرية: نقل قاطني عقار كوم الشقافة المنهار إلى مساكن إيواء عاجلة
تضامن الإسكندرية: نقل قاطني عقار كوم الشقافة المنهار إلى مساكن إيواء عاجلة
تضامن الإسكندرية: نقل قاطني عقار كوم الشقافة المنهار إلى مساكن إيواء عاجلة
تضامن الإسكندرية: نقل قاطني عقار كوم الشقافة المنهار إلى مساكن إيواء عاجلة
تضامن الإسكندرية: نقل قاطني عقار كوم الشقافة المنهار إلى مساكن إيواء عاجلة
تضامن الإسكندرية: نقل قاطني عقار كوم الشقافة المنهار إلى مساكن إيواء عاجلة

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